Ankara'da korkunç kaza! Çöp dökerken canından oldu

Alınan bilgiye göre kaza, saat 18.30’da Ankara Sincan Bosna Caddesi ile Kızılırmak Cadde kavşağında meydana geldi. Erdoğan A. idaresindeki araç ile Hacı Ali Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu Hacı Ali Ö. yönetimindeki araçtan kopan parça evinden çöp dökmek için çıkan Sebahaddin Doğan’ı yaraladı.

ARAÇTAN KOPAN PARÇA İSABET ETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan sürücü Hacı Ali Ö.ve Sebahaddin Doğan’a olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Sebahaddin Doğan kaldırıldığı Koru Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

