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  4. Ankara'da korkunç kaza! Refüje çarpıp otomobilden fırlayan sürücü öldü

Ankara'da korkunç kaza! Refüje çarpıp otomobilden fırlayan sürücü öldü

13.10.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, kontrolden çıkarak refüje çarpıp kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü H.İ., araçtan fırlayarak yaşamını yitirdi.

Ankara'da korkunç kaza! Refüje çarpıp otomobilden fırlayan sürücü öldü

Kaza, saat 22.00 sıralarında Keçiören ilçesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı Hasköy mevkisinde meydana geldi. Subayevleri yönüne giden H.İ. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü H.İ., çarpmanın şiddetiyle araçtan fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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