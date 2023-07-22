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Ankara'da korkunç olay! Dehşet saçıp intihar etti

22.07.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Erdinç Çelik, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu Muratcan A. (22) ve onun kuzeni Kürşat M.'yi (21) tabancayla yaralayıp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Erdinç Çelik ile dini nikahla birlikte yaşadığı Zeynep A.'nın oğlu Muratcan A. ve kuzeni Kürşat M. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdinç Çelik, üzerindeki tabancayı çıkarıp Muratcan A. ve Kürşat M.'ye ateş etti, ardından da namluyu başına dayayarak tetiği çekti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdinç Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kuzenler ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Zeynep A., emniyetteki ifadesinde olay sırasında evde bulunmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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