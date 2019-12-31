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  4. Ankara'da korkunç olay! Genç kadın bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Ankara'da korkunç olay! Genç kadın bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:03 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde genç kadın, iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kadının eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Selman K. Atatürk Mahallesi Oba Sokak'taki evinde eşi Nazmiye K'yi (19), 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye K'nin öldüğünü belirledi.

Durumun bildirildiği polis ekiplerinin, incelemelerinin ardından Nazmiye K'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

EŞ, KAYINPEDERİ VE KAYINVALİDESİ GÖZALTINDA

Nazmiye K'nin öldürülmesiyle ilgili eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

(AA)

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