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Ankara'da korkunç olay! Tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 21:53 | Son Güncelleme

Ankara'da, Osman Dikmen henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Recep Dikmen'i (19), vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu sopa darbeleriyle öldürdü. Baba Dikmen, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara'da korkunç olay! Tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü

Olay, saat 15.00 sıralarında Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Baştuğ Sokak üzerindeki apartmanda oturan Osman Dikmen, evde bulunan oğlu Recep ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Dikmen, eline aldığı sopayla oğlu Recep Dikmen'in vücudunun çeşitli yerlerine vurdu. Recep Dikmen, aldığı darbeler sonucunda yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Recep Dikmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Osman Dikmen, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, haberi alan Recep Dikmen'in yakınları ve annesi, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Recep Dikmen'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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