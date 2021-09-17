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  4. Ankara'da korkunç yangın! 8 ev kül oldu

Ankara'da korkunç yangın! 8 ev kül oldu

17.09.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Yılanlı Köyü'nde çıkan yangında 8 ev ve 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da korkunç yangın! 8 ev kül oldu

Yangın, saat 21.00 sularında Çamlıdere ilçesi Yılanlı Köyü'nde meydana geldi. Almanya'dan tatil için köye gelen Ziya Ertürk'ün evinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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Köylülerin müdahalesine rağmen alevler bitişikteki evlere de sıçradı. Evlerin ahşap olması nedeniyle alevler hızla büyürken, köylüler ahırlarda bulunan hayvanları güvenli bölgeye taşıdı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına köylülerin ihbarı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çabası ile alevler kontrol altına alındı.

8 EV VE 5 SAMANLIK KULLANILAMAZ HALDE

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında ilk belirlemelere göre 8 ev ve 5 samanlık kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara Çamlıdere
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