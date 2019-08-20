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Ankara'da korkutan deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 06:02 | Son Güncelleme

Ankara’nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da korkutan deprem

AFAD verilerine göre, saat 05. 07’de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara’nın Mamak ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.96 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. (İHA)

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Ankara deprem

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