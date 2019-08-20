Ankara'da korkutan deprem

AFAD verilerine g\u00f6re, saat 05. 07\u2019de 39.8773 enlem, 33.0473 boylam\u0131nda, merkez \u00fcss\u00fc Ankara\u2019n\u0131n Mamak il\u00e7esi olan 3.0 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. \nYerin 6.96 kilometre alt\u0131na meydana gelen deprem, \u00e7evre il\u00e7elerden de hissedildi. (\u0130HA)PARTNERBu d\u00fcr\u00fcm et yemeyenlere \u00f6zel! \u0130\u00e7inde \u00f6yle bir protein kayna\u011f\u0131 var ki... Yemeye doyamayacaks\u0131n\u0131z!Arkalar\u0131nda b\u0131rak\u0131p ka\u00e7t\u0131lar! D\u00fczce'de olayl\u0131 gece!Fatih\u2019te sahte alkol operasyonu!
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