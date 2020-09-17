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  4. Ankara'da korkutan yangın! Binanın çatısı alev topuna döndü

Ankara'da korkutan yangın! Binanın çatısı alev topuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 00:54 | Son Güncelleme

Ankara'da, 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da korkutan yangın! Binanın çatısı alev topuna döndü

Yangın, saat 22.00 sıralarında Etimesgut ilçesine bağlı Atakent Mahallesi 1477 Sokak'ta meydana geldi.

Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın son katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevler, çatıya sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale etti.

SOKAK ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Polis ekipleri de sokağı araç trafiğine kapattı. Tahliye edilen binada dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.

Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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