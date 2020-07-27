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Ankara'da korkutan yangın! Plaza tahliye ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2020 17:42 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan plazada yangın çıktı. Yangın, çevrede korkuya neden olurken, itfaiye alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Ankara'da korkutan yangın! Plaza tahliye ediliyor

Yangın, saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesinde plazaların yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi'ndeki plazada çıktı. Plazanın 5'inci katında bulunan terasta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler üst katlara sıçradı. Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı.

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Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar yere düşerken, çevrede büyük korku yaşandı. Bina tahliye edilirken, gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bu sırada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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DHA

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