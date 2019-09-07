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Ankara'da korkutan yangın! Tüm bina taliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 07:10 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 5 katlı bir binanın sığınağındaki elektrik panelinden çıkan yangında dumanlar bütün apartmanı sardı. Ekipler, bütün binayı tahliye etti.

Ankara'da korkutan yangın! Tüm bina taliye edildi

Yangın, saat 04.30 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 608. Sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın sığınağındaki elektrik panelinin arıza yapması sonucu çıktığı düşünülen yangın, bina sakinlerinin paniğe kapılmasına yol açtı. Dumanların bütün apartmanı sarması üzerine durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, apartmanda bulunan vatandaşları tahliye ederken itfaiye erleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangının sonucunda bütün binayı saran dumanlar ise vatandaşların mahsur kalmasına sebep oldu.

MUHABBET KUŞU ELİNDE CAN VERDİ

Bina sakinlerinden 5 numaralı dairede oturan bir vatandaş, evinin içerisine dumanların dolması sonucu kendini son anda dışarı atabildi. Daha sonra evine giren vatandaş, beslediği iki tane muhabbet kuşunun dumandan zehirlenerek can çekiştiğini gördü. Kuşlarını dışarıya çıkararak hayata döndürmek için suni teneffüs ve kalp masajı yapan kişinin çabaları sonuçsuz kaldı. Olay yerinde telef olan kuşların sahibi, bir süredir beslediği kuşların telef olması sonucu çok üzüldüğünü dile getirdi.

BİNADA MAHSUR KALDILAR

Yangında, dışarıya çıkan vatandaşların yanı sıra yangını geç fark eden yaklaşık 10 kişi balkon ve teraslarında mahsur kaldı. Evlerinin içerisine dumanlar dolan vatandaşlar, bir süre sonra itfaiye ekiplerinin sepetli araçları ile müdahale etmesi sonucu kurtarılabildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)

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Ankara Yenimahalle yangın

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