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  4. Ankara'da koronavirüs karantinasına alınan İran uçağındaki yolcular hakkında yeni gelişme

Ankara'da koronavirüs karantinasına alınan İran uçağındaki yolcular hakkında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 02:19 | Son Güncelleme

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla 25 Şubat'ta İran'dan Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle gözlem altına alınan vatandaşlardan Kum ve Meşhed öyküsü olmayanların bir kısmı taburcu edildi.

Ankara'da koronavirüs karantinasına alınan İran uçağındaki yolcular hakkında yeni gelişme

Edinilen bilgiye göre koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan ve Kum ve Meşhed öyküsü bulunmayan vatandaşlardan bazıları, test sonuçlarının ikinci kez negatif çıkması üzerine Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniği'nde geçirdikleri bir haftanın ardından araçla evlerine gönderildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan uçakla getirilen ve gözlem altında alınan vatandaşlardan bazılarının, 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlamaları şartıyla taburcu edileceğini bildirdi.

Tahran-İstanbul seferini yapan THY uçağı, yeni tip koronavirüs şüphesi taşıyan yolcular nedeniyle Esenboğa Havalimanı'na inmiş, mürettebatla birlikte 142 kişi tedbir amacıyla Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniği'nde gözlem altına alınmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 yeni tip koronavirüs

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