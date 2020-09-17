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Ankara'da koronavirüste son durum! Ankara Valisi Şahin açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 15:07 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Vasip Şahin, Başkent'te koronavirüs vaka sayılarına ilişkin, "Şimdi Ankara'da geriye doğru gidiyoruz. Vatandaş son günlerde gittikçe daha artan duyarlılıkla bu tedbirlere dikkat etmeye çalışıyor. Bu henüz daha yeterli seviyede değil. Bunun çok daha ilerisini yapmamız gerekiyor" dedi.

Ankara'da koronavirüste son durum! Ankara Valisi Şahin açıkladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Altındağ ilçesindeki Ulus'ta yapılan koronavirüs denetimine katıldı. Vali Şahin'e denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile emniyet yetkilileri eşlik etti. Restoran, bakkal ve taksi durağını ziyaret eden Vali Şahin, vatandaşa ve esnafa sosyal mesafe ile maske konusunda uyarılarda bulundu.

'KURALLARA UYMAK DURUMUNDAYIZ'

Denetimler sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Şahin, aksayan durumlarda ikaz ve bilinçlendirme görevi yaptıklarını belirterek, "İşletmeler aynı hatada ısrar ederse o zaman da müeyyide uyguluyoruz. Görebildiğim kadarıyla vatandaşımız da iş yerlerimiz de uyum sağlamaya çalışıyor. Buna her birimiz, bütün Ankaralılar, esnafından müşterisine kadar, kamu görevlisinden özel sektöründe çalışanına kadar bu kurallara uymak durumundayız. Çünkü bu salgının şu anda önüne geçebileceğimiz başka bir ilacımız ya da aşımız henüz yok" dedi.

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'İSTERSEK BAŞARABİLİRİZ'

Ankara'nın salgının başından beri bilinçli olduğunu ancak yaz döneminde tatil ve düğünler nedeniyle vaka sayılarının istenmeyen noktalara doğru ilerlediğini kaydeden Vali Şahin, "Şimdi bunu önlemeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra vatandaşların bireysel tedbirleriyle hem de bizim denetim ekiplerimizle birlikte yaptığımız denetimle, uyarı ve bilinçlendirme çalışmalarıyla inşallah bunu tersine çevireceğiz. Bu bizim elimizde, istersek başarabiliriz. Onun için de bütün vatandaşlarımızı bu konuda çok ciddi bir gayrete ve duyarlılığa davet ediyorum" diye konuştu.

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'ANKARA'DA GERİYE DOĞRU GİDİYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Ankara ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Şahin, "Sağlık Bakanımızın elinde hem Türkiye hem de Ankara rakamları var. Dolayısıyla en doğru bilgiler ve rakamlar onda olduğu için de onların açıklamaları bizi bağlayan açıklamalardır. Bakan Bey'in Ankara ile ilgili, rakamlarda geriye doğru gidiş olacağı şeklinde değerlendirmesi oldu. Biz de buna katılıyoruz. Biz şimdi Ankara'da geriye doğru gidiyoruz. Vatandaş son günlerde gittikçe daha artan duyarlılıkla bu tedbirlere dikkat etmeye çalışıyor. Bu henüz daha yeterli seviyede değil. Bunun çok daha ilerisini yapmamız gerekiyor ve bu da mümkün" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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