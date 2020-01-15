HABER
  4. Ankara'da kredi çetesine operasyon

Ankara'da kredi çetesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 07:41 | Son Güncelleme

Ankara'da bankalardan kredi alamayan kişileri kredi vaadiyle kandırarak kendilerine borçlandıran çete, polis operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankalardan kredi alamayan kişileri senet karşılığı kredi sağlama vaadiyle kandıran çeteyi takibe aldı. Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı.

KEFİL YERİNE SENET

Çetenin, paraya ihtiyacı olup da bankalardan kredi alamayan kişileri, otobüs duraklarında, sokaklarda ve sosyal medyada bulunan ilanlarla kandırdığı tespit edildi. Çıkmayacak kredi için başvuruda bulunan mağdurlara, ilk şart kapora ve komisyon vermesi gerektiğini söyleyen şüpheliler, mağdurlara yüksek meblağlar içeren senetler imzalattı. Kredi çıkmadığı halde senetleri işleme koyan çete üyeleri, mağdurların evlerine ve maaşlarına icra takibi başlattı.

'ONLAR YÜZÜNDEN NİŞANIM ATILDI'

Çetenin mağdurlarından Murat Güzel, evlenmek için krediye ihtiyaç duyduğunu ve otobüs durağında gördüğü ilan üzerine krediye başvurduğunu söyledi. Çeteye ilk iş 2 bin lira kapora ödediğini söyleyen Güzel, "Verdiğim parayı, kredi çıkmıyor denilerek geri vermediler. Onlar yüzünden nişanım atıldı ve sevdiğim kızla birleşemiyorum" dedi.

'EMEKLİ MAAŞIMDAN 40 BİN LİRA KESİLDİ'

50 bin lira kredi alabilmek için senet imzalayan Yaşar Gürel ise 2 bin 300 lira emekli maaşının tamamının gelen icra nedeniyle kesildiğini ve şu ana kadar hesabından 40 bin lira para kesildiğini söyledi.

5 TUTUKLAMA

10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından 'suç işlemek için örgüt kurma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i mahkemece tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Uyuşturucu ticaretinden hapis cezası alanlara şafak vakti baskınUyuşturucu ticaretinden hapis cezası alanlara şafak vakti baskın
Beyoğlu'nda sabaha karşı korkutan yangınBeyoğlu'nda sabaha karşı korkutan yangın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara kredi kredi çetesi

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda sabaha karşı korkutan yangın

Beyoğlu'nda sabaha karşı korkutan yangın

Libya'da Hafter milisleri Trablus'ta roket saldırısı düzenledi

Hafter milislerinden Trablus'ta roketli saldırı

Evinin önünde uyuşturucu satanları uyaran polis babası, dehşeti yaşadı

Polis babası gece vakti dehşeti yaşadı

Lübnan'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında gerginlik! Yaralılar var

Lübnan'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında gerginlik! Yaralılar var

Osmaniye'de darp edilen doktor saldırganın eşine yüzü yaralı halde doğum yaptırdı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Trump'a yönelik azil soruşturmasının Ukrayna'daki kilit noktasıydı! Rus istihbaratı siber saldırı düzenlemiş

Azil soruşturmasının kilit noktasıydı! Rusya detayı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.