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  4. Ankara'da kreş önünde şoke eden olay! İçinde çocuk bulunan aracı çaldılar

Ankara'da kreş önünde şoke eden olay! İçinde çocuk bulunan aracı çaldılar

14.01.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde önceki gün Ezgi Kuru, otomobilini, 3 yaşındaki çocuğunu götürdüğü kreşin önüne park etti. Kuru, çalışır halde bıraktığı, içinde oğlu A.Y.A.’nın da bulunduğu otomobili geri döndüğünde yerinde bulamayınca sinir krizi geçirdi. Yapılan araştırmada aracı H.Y.'nin kaçırdığı belirlenirken, 8 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ankara'da kreş önünde şoke eden olay! İçinde çocuk bulunan aracı çaldılar

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde önceki gün Ezgi Kuru, otomobilini, 3 yaşındaki çocuğunu götürdüğü kreşin önüne park etti. Kuru, çalışır halde bıraktığı, içinde oğlu A.Y.A.’nın da bulunduğu otomobili geri döndüğünde yerinde bulamadı.

SÜRÜCÜ KURSU ÖNÜNE BIRAKILDI

Paniğe kapılan Ezgi Kuru, Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada aracı H.Y.'nin kaçırdığı belirlendi. Araçtan indirilen A.Y.A., bölgedeki sürücü kursu önünde bulundu. Sağlık durumu iyi olan A.Y.A., annesine teslim edildi.

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BAŞKA ARACIN PLAKASI TAKILMIŞ

Polisin yaptığı çalışma sonucu otomobil, bir gün sonra Çankırı Caddesi’nde terk edilmiş bulundu. Başka bir aracın plakası takıldığı görülen araç, Ezgi Kuru'ya teslim edilirken, kısa süre sonra da H.Y. gözaltına alındı. H.Y.'nin aynı gün 2, bir gün önce ise 1 otomobili daha çaldığı belirlendi. H.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Ankara
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