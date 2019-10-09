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Ankara'da kritik 'Barış Pınarı Harekatı' toplantısı! Fotoğraflar paylaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 19:26 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından saat 16.00'da Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kurmayları ile birlikte takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldığı görüldü.

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Hareket merkezindeki toplantıda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu görüldü.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yürüyün kim tutar sizi
ecevitin kıbrısa girdiği gibi girilmeliydi olmadı bu iş
PUGB oynuyorlar sandım. sahi ya biz suriyeye neden giriyoruzki abd askeri yeni boşaltti orayı. yoksa abd nin kullandığı kürtleri bizmi temizliyeceğiz. o değilde suriyeden bize toprakmı geçecek petrolmu gececek? hani hangi amac ugruna giriyoruz?
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