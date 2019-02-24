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Ankara'da kritik gün! Oylama başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 12:24 | Son Güncelleme

TBMM yeni başkanını bugün seçiyor. Başkanlık için dört partiden beş aday yarışıyor. İlk tur oylaması Meclis'te başladı.

Ankara'da kritik gün! Oylama başladı

Meclis Başkanlığı için AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Milletvekili Engin Altay, HDP Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da dün yaptığı başvuruyla aday oldu.

AK Parti'yi destekleme kararı alan MHP, aday göstermedi.

Meclis'te ilk tur oylama başladı. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan başkan seçilecek.

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