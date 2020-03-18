HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2020 08:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüs (coronavirus) toplantısı yapılacak. Toplantıda yeni önlemler alınması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklama yapacağı öğrenildi.

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı yapılacak.

Pazartesi günü, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek" demişti.

KRİTİK TOPLANTI 14.00'TE BAŞLAYACAK

Toplantı saat 14.00'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna bilgilendirme açıklaması yapacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu değişime inanamayacaksınız!Bu değişime inanamayacaksınız!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklamasıMHP lideri Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs toplantı cumhurbaşkanı erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu’dan karantina görüntüleriyle ilgili açıklama

Bakan Soylu’dan karantina görüntüleriyle ilgili açıklama

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Dövülen kadını kurtarırken katil olmuştu! İşte istenilen ceza

Dövülen kadını kurtarırken katil olmuştu! İşte istenilen ceza

Bakan Gül'den karantinayı delen 2 yolcu hakkında açıklama

Bakan Gül'den karantinayı delen 2 yolcu hakkında açıklama

Survivor'da diskalifiye şoku! "Şartlara adapte olamadı"

Survivor'da diskalifiye şoku! "Şartlara adapte olamadı"

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama!

Hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama!

CHP'den TBMM'ye çağrı!

CHP'den TBMM'ye çağrı!

Diğer Haberler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

Umreden dönen AK Partili milletvekili mi var? Açıklama geldi

Umreden dönen AK Partili milletvekili mi var? Açıklama geldi

CHP kurultayı koronavirüs nedeniyle ertelendi

CHP kurultayı koronavirüs nedeniyle ertelendi

CHP'li başkandan tepki çeken paylaşım

CHP'li başkandan tepki çeken paylaşım

TBMM'de grup toplantılarına 'koronavirüs' iptali

TBMM'de grup toplantılarına 'koronavirüs' iptali

CHP'de grup toplantısına 'koronavirüs' iptali

CHP'de grup toplantısına 'koronavirüs' iptali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.