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Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2020 08:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüs (coronavirus) toplantısı yapılacak. Toplantıda yeni önlemler alınması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Günlük hayatı durdurma noktasına gelen bu süreçte ciddi ekonomik sonuçlar da ortaya çıkacaktır. Bugün burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. " ifadelerini kullandı.

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı yapılıyor. Kritik toplantıya Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleri katılıyor. Pazartesi günü, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek" demişti.

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Krititik toplantı öncesi kısa bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönüllü veya zorunlu karantina nedeniyle günlük hayatı durdurma noktasına gelen bu süreçte ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş toplantımızda, bu hastalığın sürecini detaylı bir şekilde anlatacağız. Burada kısa bir giriş konuşmasının ardından alacağımız tedbirlere ağırlık vereceğiz.

Gönüllü veya zorunlu karantina nedeniyle günlük hayatı durdurma noktasına gelen bu süreçte ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır. Hem üretimi, ticareti, üretimi, istihdamı canlı tutma mecburiyetimiz var. 2018 yılında yaşadığımız saldırının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya başladığımız dönemde ipin ucunu bırakamayız.

Covid-19 ile mücadele ederken, ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak kolay değil. Devlete düşen görevler yanında, özel sektöre de düşen görevler vardır. Bugün burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. Ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda önümüzde büyük fırsatları bizi beklediğini görüyoruz.

Çin'deki salgın, tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Alternatiflerde ilk akla gelenlerden Türkiye olmaktadır. Finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize avantajlar sağlayacaktır. Birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı kontrol altında tutabilirsek güzel gelişmeler bizi bekliyor. Bizim bunu aşacağımıza inanıyorum.

Dün yaptığımız video konferansta sadece virüsü değil, bölgesel konuları da görüşme fırsatı bulduk. Virüs ile alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şöyle bir plan yapmayı uygun bulduk. Bilgilendirme noktasında, bu işin süreci yöneten Sağlık Bakanımız olması hasebiyle, Sağlık Bakanımıza 5 dakikalık bir süreç, kabine üyelerimize 3'er dakika, STK'lara 5'er dakika konuşma süreci olacak."

Ayrıntılar geliyor...

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