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Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 18:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantı 1,5 saat sürdü.

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in da katıldığı kaydedildi.

ALINAN KARARLAR

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda savunma sanayisindeki gelişmelerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

milli

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayii toplantısı

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