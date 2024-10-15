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  4. Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkan Erdoğan, Barzani'yi kabul edecek

Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkan Erdoğan, Barzani'yi kabul edecek

15.10.2024 22:47
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Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani yarın Ankara’yı ziyaret edecek. Erdoğan ve Barzani ikili işikilerin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkan Erdoğan, Barzani'yi kabul edecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, yarın Ankara’yı ziyaret edecek. IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin yarın sabah Ankara’ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği ifade edildi.

Barzani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtilen açıklamada, tarafların bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları ele alacakları ifade edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ankara Recep Tayyip Erdoğan
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