Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan etkinliği, Las Tesis dansı ile sonlandırdı.

Ankara'da 'Las Tesis' rüzgarı!

Ankara Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenledi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi yaklaşık bin kadın katıldı.

"Kadınlar el ele direnişte", "özgürlüğe el ele", "direnerek güçleniyoruz" şeklinde pankartlar taşıyan grup, çeşitli sloganlar atarak Kolej Meydanı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüdü.

Sakarya Caddesi'nde şarkılar söyleyip halay çeken kadınlar, programın ardından dağıldı.

Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan etkinliği, Las Tesis dansı ile sonlandırdı.