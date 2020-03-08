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Ankara'da 'Las Tesis' rüzgarı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 18:56 | Son Güncelleme

Ankara'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlamaları çerçevesinde Kolej Meydanı'nda toplanan bir grup kadın, çeşitli sloganlar atarak ellerindeki dövizlerle Sakarya Caddesi'ne yürüdü.

Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan etkinliği, Las Tesis dansı ile sonlandırdı.

Ankara'da 'Las Tesis' rüzgarı!

Ankara Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenledi.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi yaklaşık bin kadın katıldı.
"Kadınlar el ele direnişte", "özgürlüğe el ele", "direnerek güçleniyoruz" şeklinde pankartlar taşıyan grup, çeşitli sloganlar atarak Kolej Meydanı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüdü.
Sakarya Caddesi'nde şarkılar söyleyip halay çeken kadınlar, programın ardından dağıldı.
Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan etkinliği, Las Tesis dansı ile sonlandırdı.

LAS TESİS NEDİR?

LAS TESİS NEDİR?
Las Tesis, Şili’de ortaya çıkan danslı bir protestodur. Las Tesis olarak anılan bu danslı protesto, tüm dünyadaki kadın cinayetlerinde farkındalık yaratma amacıyla gerçekleştiriliyor. Şili’de ortaya çıkan bu dans, farklı ülkelerde de gerçekleştiriliyor.
Anahtar Kelimeler:
Ankara Las Tesis las tesis dansı

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