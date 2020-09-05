Ankara'da mahalleyi tarayan Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, serbest bırakıldı

Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, önceki akşam saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki evinin balkonundan çevreye tabanca ve pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Korku ve panik yaşayan çevredekilerin haber vermesiyle sevk edilen polisler, Prof. Dr. Aydıntuğ'u ikna etmeye çalıştı. Ancak Aydıntuğ, park halinde bulunan ve içinde polislerin olmadığı iki ekip aracına da ateş etti. Çok sayıda kurşun isabet eden araçlar zarar gördü. Sokakta yine kurşun isabet eden bazı araçlar da zarar gördü. Aydıntuğ, bunun üzerine sevk edilen Özel Harekat Polisi'nin de ikna çabaları sonucu 7 saat sonra silahlarını teslim ederek gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirlenen Aydıntuğ'un evinde yapılan aramada 3 pompalı tüfek, 1 tabanca, 231 fişek bulundu.

'PSİKOLOJİM BOZULMUŞTU'

Prof. Dr. Aydıntuğ, Emniyet'teki ifadesinde, "Evde tek başımaydım. Yaşanan olayları neden ve ne şekilde yaptığımı psikolojik sorunlarımdan dolayı hatırlamıyorum. Evde bulunan dağcı kazmasıyla, eşyaları kırmaya başladım. Silahla ateş açma olayını ben yaptım, ama yaptığım anı bile hatırlamıyorum. Hiçbir yeri kasıtlı olarak hedef almadım, bunu yaparken kendimde değildim. Psikolojim, son zamanlarda koronavirüs nedeniyle kaybettiğim hastalarım ve meslektaşlarıma üzülmem nedeniyle bozulmuştu, pişmanım" dedi.