Ankara'da, MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit olan 5 işçinin kimlikleri belli oldu. İşte haberin detayları...

Patlamada; işçilerden Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir, şehit oldu.

Patlamada şehit olanların aileleri, yaşamını yitirenlerin vücut bütünlüğünün bozulması nedeniyle Elmadağ Devlet Hastanesi'ne giderek DNA örneği verdi. Şehit işçilerin evlerinin önlerine ise taziye çadırları kuruldu ve evlerin bulunduğu sokaklara Türk bayrakları asıldı.

BAKAN GÜLER, FABRİKADA İNCELEME YAPTI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, patlama sonrası Hatay'daki programını yarıda keserek Ankara'ya döndü. Patlamanın meydana geldiği Elmadağ'daki fabrikaya giden Bakan Güler, burada patlamaya ilişkin incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Güler, aldığı brifingin ardından patlamaya ilişkin açıklama yaparak, kendisinin Hatay'da hudut denetlemesi sırasında patlama bilgisini aldığını ve denetleme faaliyetlerini yarıda keserek derhal Ankara’ya döndüğünü belirtti.

Bakan Güler, şu ifadeleri kullandı:



"İlgili kurumlarımız ilk andan itibaren adli ve idari soruşturma için gerekli bütün faaliyetleri icra ettiler. Cumhuriyet Başsavcılığımız önce iki savcı arkadaşımızı tahsis etmişti, sonra iki savcı daha görevlendirerek bu çalışmalarını takviye ettiler. Bundan sonra elde edilen her türlü bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır. Başımız sağ olsun."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin şehit olduğu patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan Fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

(DHA-AA)