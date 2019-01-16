Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın: Mahsur kalanlar var

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde Ulubey Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında meydana geldi. Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İlk gelen bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Ekipler, ilk anda binada mahsur kalan 5 kişiyi binanın pencerelerini kırıp merdivenli araçla kurtardı. Yaralı 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak içeride mahsur kalan başka işçiler de olduğu öğrenildi.

Söndürme çalışmaları sırasında bazı itfaiye erleri de dumandan etkilendi. İtfaiyecilere ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürürken, çevrede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

