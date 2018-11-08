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Ankara'da öğretmenlere FETÖ gözaltısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 09:46 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 12'si Bylock kullanıcısı toplam 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün okullarında çalışan ve örgütle irtibatları belirlenen 12'si ByLock kullanıcısı 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince devam ettirildiği bildirildi.


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Ankara FETÖ öğretmen gözaltı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
a ka pe deki fetöcüler himaye altında !!!!
her ne hikmetse öğretmeni askeri polisi manavı kasabı bakkalı hep fetocu ama siyasilerden hiç de fetocu çıkmıyor çok ilginç :) darbe tiyatrosu diyincede kızıyolar :))
%10fetocu temizlendi gerisi hepsi kurumlarda ama temizlenemezler cunku kimse birbirini tanimiyormus yani imkansiz
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