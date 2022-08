Ankara'da öğretmenlere sert müdahale! CHP o emniyet müdür yardımcısıyla ilgili harekete geçti

Ankara’da dün Milli Eğitim Bakanlığı binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenlerine polis biber gazıyla müdahale etmişti. Olaylar sırasında bir öğretmenin gözaltına alındığı görüntülere hem sosyal medyadan hem de siyaset dünyasından tepki gelmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… “Al bunu diyen” o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" ifadelerine yer vermişti.

Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… “Al bunu diyen” o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz! https://t.co/ZUNfS4yDjA — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 30, 2022

BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: POLİSLE ÖĞRETMENİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE UTANMIYOR MUSUN?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayarak “Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni 'troll' yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; FETÖ'nün ayak izinden yürümen, HDPKK'ya sevgin, CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen, kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman. Kılıçdaroğlu, Ankara’da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun? Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç” ifadelerini kullanmıştı.

SAYMAZ DUYURDU: CHP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Söz konusu olayla ilgili yaşanan yeni gelişmeyi gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyadan duyurdu. Saymaz paylaşımında CHP'nin tepkilerin odağı olan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

CHP, dün Özel Öğretmenler Sendikası’nın eyleminde öğretmenlere sert şekilde müdahale eden Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen hakkında bugün suç duyurusunda bulunacak. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) August 31, 2022