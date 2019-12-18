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Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü! 1 ölü,1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 15:11 | Son Güncelleme

Ankara Yenimahalle'de inşaat halindeki okulun 4'üncü katındaki iskele çöktü. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde 2274 cadde üzerinde yapımı devam eden ilkokulda meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında kurulan iskele bilinmeyen bir nedenle çöktü.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İskelede çalışan işçilerden Mehdi Yarba (25) olay yerinde hayatını kaybederken, Sıraç Çelik (43) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Sıraç Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Ankara okul inşaatı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adı üstünde kaza ama iş güvenliği konusunda çok yetersiziz. Rastgele yaşamayı severiz. Düşersem düşeyim düşmezsem kurtuldum misali..
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