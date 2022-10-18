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Ankara'da okul müdürü yardımcısına cinsel saldırıda bulunmuştu! Mağdur kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

18.10.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir ilkokulda birlikte görev yaptığı öğretmene cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında daha önce dava açılan okul müdürü, mağdur kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. A.Y. gerekçe olarak bu gelişmelerin basında yer alması nedeniyle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve hedef haline getirildiği iddiasını öne sürdü. Mağdur avukatı, bu kararla birlikte müvekkilinin mağdur olduğu cinsel saldırı olayında ikinci kez aynı duyguları yaşamak zorunda bırakıldığını söyledi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde bir ilkokulda müdür yardımcısı olan E.B, olay tarihinde okul müdürü A.Y'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Buna ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, A.Y. hakkında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İddianamede, A.Y'nin birlikte görev yaptığı mağdur kadına yönelik zincirleme şekilde "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda" bulunduğuna dikkat çekildi. Aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle bu eylemi yapmasının ağırlaştırıcı neden olduğu ifade edilen iddianamede, A.Y'nin söz konusu suçu işlediğine dair yazışma ve görüntü kayıtlarının bulunduğu da aktarıldı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, mağdur avukatının itirazı üzerine hakim, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi. Bunun üzerine dosya, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi, ilk duruşma 20 Ekim'de görülecek.

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TEDBİR KARARI ALDIRDI

Bu gelişmelerin basında yer alması üzerine sanık A.Y, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve hedef haline getirildiği iddiasıyla mağdur hakkında uzaklaştırma verilmesi için aile mahkemesine başvurdu. Sanığın talebini değerlendiren Ankara 2. Aile Mahkemesi mağdur öğretmen E.B. hakkında, bir ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.

Mağdur avukatı Nurseda Arslan, AA muhabirine, bu kararla birlikte müvekkilinin mağdur olduğu cinsel saldırı olayında ikinci kez aynı duyguları yaşamak zorunda bırakıldığını söyledi. Olaydan sonra sanığın başka bir okulda görevlendirildiğini, bu nedenle müvekkiliyle aynı ortamda bulunmasının mümkün olmadığını anlatan Arslan, buna rağmen uzaklaştırma kararının verilmesinin şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

''MAĞDUR BİR KADININ ONURU BİR KEZ DAHA ÇİĞNENMİŞTİR''

"Sanığın hem suçlu hem de üste çıkma çabasında" olduğunu savunan Arslan, şöyle devam etti: "Okul değişikliği ile karşılaşan sanık, bu şekilde gözdağı vermeye çalışıyor. Müvekkilim hiçbir şekilde sanıkla iletişime geçmemiştir. Hatta biz mahkeme salonunda bile karşılaşmalarını engellemek adına müvekkilim ifade verirken sanığın salondan çıkarılmasını talep ettik. Ancak haksız yere verilen uzaklaştırma kararına itirazımız reddedilmiştir ve mağdur bir kadının onuru ve gururu bir kez daha çiğnenmiştir. Bütün kadın hakları derneklerinin desteğini talep ediyoruz."

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(AA)

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