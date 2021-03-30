Ankara'da okullar açık mı? Ankara'da yüz yüze eğitim var mı? Valilikten açıklama

-Ortaokul 5, 6, 7. Sınıflar ile lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre okullarda yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitime yönelik alınan güncel kararlar şöyle:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart'taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verildi."

Dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından, Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim kararına ilişkin açıklamada bulundu. Ankara'da yaşayan öğrenciler ve öğretmenler ise okulların açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Ankara'da yüz yüze eğitim devam edecek mi? sorusuna yanıt aranırken, Ankara Valiliği beklenen açıklamayı yaptı. İşte, ayrıntılar...

-Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

-Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.

8 ve 12. Sınıflar ile mezunlara yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına Cumartesi ve Pazar günleri dahil devam edilecek.

-Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak devam edecek.

-Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs

Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

-Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak.

-Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

-Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

