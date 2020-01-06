Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan kar yağış dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Meteroloji'den alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.

Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. — Vasip Şahin (@vasipsahin) January 6, 2020



