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  4. Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama

Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 23:10 | Son Güncelleme

Ankara'da okullar yarın (7 Ocak Salı günü) tatil olacak mı? Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir." ifadelerini kullandı.

Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan kar yağış dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Meteroloji'den alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.


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