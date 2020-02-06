Ankara'da okullar tatil mi, Ankara Valiliği açıkladı mı? (7 Şubat cuma yarın Ankara'da tatil haberi var mı?)

Ankara son dakika tatil haberine kilitlendi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kent genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Buzlanmanın etkili olduğu kentte binlerce öğrenci ve veli '7 şubat cuma yarın Ankara'da tatil haberi var mı? Ankara'da okullar tatil mi?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da bugün kar yağışı var ve sıcaklık 3 derece. Hissedilen sıcaklığın zaman zaman eksi derecelere düşmesi bekleniyor. Yarın kar yağışı etkisini azaltıyor.

5 günlük Ankara hava durumu raporlarına bakıldığında ise cumartesi günü sıcaklık -9 dereceye kadar düşecek.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar tatili hakkında Ankara Valiliği henüz bir açıklama yapmadı. Konuya dair gelişmeler yaşandıkça haberimizin içerisinde yer vereceğiz.

