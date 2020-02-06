HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da okullar tatil mi, Ankara Valiliği açıkladı mı? (7 Şubat cuma yarın Ankara'da tatil haberi var mı?)

Ankara'da okullar tatil mi, Ankara Valiliği açıkladı mı? (7 Şubat cuma yarın Ankara'da tatil haberi var mı?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 11:29 | Son Güncelleme

Ankara'da okullar tatil mi, Ankara Valiliği açıkladı mı? Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başlayan kar yağışı nedeniyle binlerce veli ve öğrenci bu sorunun yanıtını arıyor. Ulaşımda yaşanan aksaklıkların arından vatandaşlar Ankara son dakika haberlerini takip etmeye başlarken '7 Şubat cuma yarın Ankara'da tatil haberi var mı? Ankara'da yarın okullar tatil mi?' sorularına yanıt arıyorlar.

Ankara'da okullar tatil mi, Ankara Valiliği açıkladı mı? (7 Şubat cuma yarın Ankara'da tatil haberi var mı?)

Ankara son dakika tatil haberine kilitlendi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kent genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Buzlanmanın etkili olduğu kentte binlerce öğrenci ve veli '7 şubat cuma yarın Ankara'da tatil haberi var mı? Ankara'da okullar tatil mi?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da bugün kar yağışı var ve sıcaklık 3 derece. Hissedilen sıcaklığın zaman zaman eksi derecelere düşmesi bekleniyor. Yarın kar yağışı etkisini azaltıyor.

5 günlük Ankara hava durumu raporlarına bakıldığında ise cumartesi günü sıcaklık -9 dereceye kadar düşecek.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar tatili hakkında Ankara Valiliği henüz bir açıklama yapmadı. Konuya dair gelişmeler yaşandıkça haberimizin içerisinde yer vereceğiz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü! Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü!
Faciadan dönüldü! Her şey bir anda olduFaciadan dönüldü! Her şey bir anda oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Okul okullar tatil mi 7 şubat okul tatili Ankara Valiliği okul tatili

En Çok Okunan Haberler

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve çığ uyarısı yapıldı

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve çığ uyarısı yapıldı

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Dev hava yolu şirketinden çalışanlarına 'ücretsiz izin yapın' çağrısı

Dev hava yolu şirketinden çalışanlarına 'ücretsiz izin yapın' çağrısı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit

MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bahçelievler'de soyguncu dehşeti!

İstanbul'da soyguncu dehşeti! Boğazını kesti

Evinde ölü bulunmuştu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Evinde ölü bulunmuştu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Giresun'da heyelan! Kaya parçaları yolu kapattı

Faciadan dönüldü! Her şey bir anda oldu

İstanbul ve Kocaeli'de dev uyuşturucu operasyonu

Milyonlarca lira değerinde...

Bursa Şehir Hastanesi'nde 'koronavirüs' iddiası! Açıklama geldi

Bursa'da 'koronavirüs' iddiası! Açıklama geldi

Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait pistten çıkan uçağın gündüz görüntüleri

Sabiha Gökçen'de dehşete düşüren görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.