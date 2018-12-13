HABER

Ankara'da okullar tatil mi? Başkentte tatil ve hava durumu uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 07:15 | Son Güncelleme

Ankara'da dün akşam saatlerinden başlayarak gece yarısına kadar devam eden kar, başkenti beyaza bürüdü. Etkisini artıran kar nedeniyle 'Ankara'da okullar tatil mi?' sorusunu akıllara getirdi. Ankara Valiliği, sosyal medyada dolaşan, '13 Aralık 2018 Perşembe günü (bugün) okullar tatil' paylaşımına yalanlama getirerek, paylaşılan görselin gerçek olmadığını duyurdu.

Ankara'da okullar tatil mi? Başkentte tatil ve hava durumu uyarısı

Dün gece başlayan ve bu akşam saatlerinde etkisini artıran kar, Ankara'yı kısa sürede beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Peki kar nedeniyle Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? Ankara'da okullar tatil mi sorusunun yanıtıyla birliklte, Meteoroloji'nin derlediği Ankara hava durumu raporu haberimizde.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı okullar tatil edilecek mi sorusunu da akıllara getirdi. Sosyal medya birçok öğrenci Vali Vasip Şahin’e mesaj göndererek okulların tatil edilmesini istedi. Kısa süre sonra da Vali Şahin'in Twitter hesabından açıklanmış gibi okulların tatil edildiğine dair sahte bir görsel paylaşıldı. Kısa sürede yayılan o sahte paylaşımla ilgili valilikten açıklama geldi. Yetkililer, meteorolojik verilere göre yarın için okulların tatil edilmesini gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

ankarada okullar tatil mi

ANKARA HAVA DURUMU RAPORU - 13 ARALIK PERŞEMBE

ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

ankarada-okullar-tatil-mi1

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Bartın ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde Ankara, Bolu, Çankırı, Kırıkkale ve Karabük'ün güney kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölge genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PARTNERSpor tarihinin en ilginç cezaları!Spor tarihinin en ilginç cezaları!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonuİstanbul'da uyuşturucu operasyonu
13 Aralık Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları13 Aralık Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara hava durumu ankarada okullar tatil mi Ankara Valiliği

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ilk ifadesi ortaya çıktı

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ilk ifadesi ortaya çıktı

Erkan Tan: Gezi'ye katılanların başları kesilmeli

Erkan Tan: Gezi'ye katılanların başları kesilmeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antik kanal' ile Efes'te hedef 10 milyon turist

Antik kanal' ile Efes'te hedef 10 milyon turist

Şişli'de silahlı saldırı! Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi 'ne ateş açıldı

Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi 'ne ateş açıldı

İmamdan şok sözler: Kadınlar münafıktır, yönetemez!

İmamdan şok sözler: Kadınlar münafıktır, yönetemez!

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda yaralı var

Günlük burç yorumları: 13 Aralık Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

13 Aralık Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Sabah saatlerinde düğmeye basıldı! İstanbul'da dev operasyon

Sabah saatlerinde İstanbul'da hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.