Ankara'da okullar tatil mi? Başkentte tatil ve hava durumu uyarısı

Dün gece başlayan ve bu akşam saatlerinde etkisini artıran kar, Ankara'yı kısa sürede beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Peki kar nedeniyle Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? Ankara'da okullar tatil mi sorusunun yanıtıyla birliklte, Meteoroloji'nin derlediği Ankara hava durumu raporu haberimizde.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı okullar tatil edilecek mi sorusunu da akıllara getirdi. Sosyal medya birçok öğrenci Vali Vasip Şahin’e mesaj göndererek okulların tatil edilmesini istedi. Kısa süre sonra da Vali Şahin'in Twitter hesabından açıklanmış gibi okulların tatil edildiğine dair sahte bir görsel paylaşıldı. Kısa sürede yayılan o sahte paylaşımla ilgili valilikten açıklama geldi. Yetkililer, meteorolojik verilere göre yarın için okulların tatil edilmesini gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

ANKARA HAVA DURUMU RAPORU - 13 ARALIK PERŞEMBE

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Bartın ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde Ankara, Bolu, Çankırı, Kırıkkale ve Karabük'ün güney kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölge genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

