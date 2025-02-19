Ankara'da okullar yarın tatil mi? Vali Vasip Şahin'den açıklama geldi... 20 Şubat için öğrencileri üzecek karar

Ankara'da kar yağışı yüzünü gösterdi. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle yer yer trafik durma noktasına geldi, kar fırtınası etkili oldu. İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından kar tatili haberleri gelirken, "Ankara'da yarın okullar tatili mi?" sorusuna da milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yanıt aranıyor.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Gözler Vali Vasip Şahin'den gelecek açıklamaya çevrilse de alınan bilgilere göre, meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, Ankara’da kar yağışının azaldığı, saat 24.00 itibarıyla tamamen duracağı tahmin edildiğinden Ankara’da okulların tatil edilmesi düşünülmüyor.

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN DUYURDU

Milyonların beklediği resmi açıklama ise Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından yapıldu. Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır