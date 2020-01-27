HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da onlarca hasta ölümden dönmüş! Skandalı özel ekip ortaya çıkardı

Ankara'da onlarca hasta ölümden dönmüş! Skandalı özel ekip ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:50 | Son Güncelleme

Ankara’da bir devlet hastanesinde, yoğun bakım ünitesine giden kabloları keserek çalan ve ünitede yatan onlarca hastanın ölümüne sebebiyet verebilecek hırsızlar, Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği’nde kurulan özel ekip tarafından adım adım izlenerek yakalandı.

Ankara'da onlarca hasta ölümden dönmüş! Skandalı özel ekip ortaya çıkardı

Başkentte 2019 yılı Kasım ayı ile 2020’nin Ocak ayları arasında bir devlet hastanesinde jeneratöre ve hastaneye enerji veren bakır kablolardan kesitler halinde 660 metre çalındığı tespit edildi. Hastane yönetimi durumu polise bildirince olayı, Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği devraldı. Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, yapılan kapsamlı çalışma ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.E., U.E. ve S.E. isimli zanlıları yakaladı. Özel ekip ayrıca çalınan kabloları satan K.K. ve İ.K. isimli şüphelileri de gözaltına aldı.

ONLARCA HASTANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİRLERDİ

Zanlı S.E.’nin belirtilen hastanede elektrikçi olarak çalıştığı, elektrikten anladığı ve hastaneyi iyi bildiği tespit edildi. Hırsız S.E. jeneratörden gelen kabloları, arızanın hemen tespit edilmesinin mümkün olmayacağını bilerek kesitler halinde kestiği ortaya çıktı. Elektrik kesintisi yaşandığı bir anda hastane yoğun bakımı ile servis bölümleri böylece elektriksiz kalacaktı. Zanlı, üç ay boyunca kesitler halinde 660 metre kabloyu bu şekilde çalarak hastaneden çıkardı. Jeneratörden gelen kabloların uçlarının da görünmemesi için bantladı. O anlar ise hastanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastaneden kabloların götürülmesi işinde ise U.E. isimli zanlı S.E.’ye yardım etti. Kablolar Ankara’da elektrik malzemesi işi yapan K.K. ve İ.K. isimli zanlılara değerinin altında satıldı. S.E.’nin daha önce de başka bir iş yerinden kablo çalmaktan işlem gördüğü ve suçunu itiraf ettiği tespit edildi. Çalınan kablolardan 275 metre kablo ise ele geçirilerek hastaneye teslim edildi. S.E ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kurtardığı güvercinle yatağını paylaştıKurtardığı güvercinle yatağını paylaştı
Bursa’da narkotik operasyonu: 3 tutukluBursa’da narkotik operasyonu: 3 tutuklu
RDW kan testi nedir, neden yapılır?RDW kan testi nedir, neden yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yoğun bakım Ankara

En Çok Okunan Haberler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem

Deprem şakasına para cezası

Deprem şakasına para cezası

Depremlerle ilgili çok konuşulacak iddia: 30 gün öncesinden tahmin

Çok konuşulacak 'deprem' iddiası: 30 gün öncesinden tahmin

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.