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  4. Ankara'da operasyon! 146 tarihi eserle birlikte yakalandı

Ankara'da operasyon! 146 tarihi eserle birlikte yakalandı

01.09.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen T.B., jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu 146 tarihi eserle birlikte yakalandı. Şüpheli T.B., gözaltına alınırken, tarihi eserler müzeye kaldırıldı.

Ankara'da operasyon! 146 tarihi eserle birlikte yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı. T.B. isimli şüphelinin, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçti. Şüphelinin Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan adresinde operasyon düzenleyen jandarma, yapılan aramalar sonucu evde, şüphelinin otomobilinde ve üzerinde 125 sikke, 15 muhtelif tarihi obje, 5 tarihi yüzük ve bir adet metal haç olmak üzere toplam 146 tarihi eser ele geçirdi.
Şüpheli T.B., jandarma tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler ise Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ankara
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