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Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 09:29 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 34'ü yakalandı.

Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi' olduğu iddia edilen şüphelilerden 34'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ ByLock

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yeter artık bıktı bu millet bu fetö meselesinden kardeşim. Gün geçmiyor ki bunun ile ilgili bir haber görmeyelim. Siyaset bunu eline koz olarak aldı sonu gelmedi bir türlü bu milletin aklı ve zekasıyla oyun oynama işi
yakalanan içeride olan ne kadar yargıya intikal etmiş kişiler varsa imam hatip mezunu oranının açıklanmasını istiyoruz. yada nereden ortaokulu liseyi bitirdi ise... bakalım imam olarak mı gelecek hedeflenmiş yoksa darbe hedefi daha ortaokullarda mı planlanmış? Baştaki imamlara ne zaman dokunulur bilemeyiz tabiki.?
bir tane bile yasa dışı işin olmasın, ama başkalarının yaptığı kanunsuzlukları sana yüklesinler ve bir proğram ile terörist ilan edilmek. güzel ülkem benim.
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