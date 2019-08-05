Ankara'da otelde korkutan yangın

Birlik Mahallesi 412. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir otelin bodrum katındaki saunada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonrası yoğun duman otelin tüm katlarını sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yangın sırasında yoğun duman nedeniyle odalarında mahsur kalan müşteriler pencerelerden çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada odasında mahsur kalan bir müşteri de tekmeyle pencere camını kırarak aşağı inmeye çalıştı. Müşteri, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiveniyle kurtarıldı.

Üst katlarda kalan bir aile de kendilerinin ve çocuklarının yüzünü ıslattıkları bir havlu ile sararak pencere kenarında kendilerini dumandan korumaya çalıştı.

Oksijen maskelerini takarak yangını müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

TERMAL KAMERALARLA ARAMA YAPILDI

Olay anında 28 müşterisi bulunan oteldeki herkes itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, dumanın kapladığı katlar termal kameralarla arandı.