Ankara'da otobüste yer 'vermeme' kavgası! Zorla araçtan indirdiler

Olay, akşam saatlerinde Kızılay-Çubuk seferini yapan belediye otobüsünde meydana geldi.

Otobüse yeni binen yolculardan biri, iddiaya göre başka bir vatandaşın oturduğu yerden kalkmasını istedi. Oturduğu yerden kalkmak istemeyen yolcu ile diğer kişi arasında kavga çıktı.

Bunun üzerine otobüs sürücüsü, durakta durarak, kavga eden sürücülerin otobüsten inmesini bekledi. Yaşanan arbede anlarını da otobüsteki diğer vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla çekti.

OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ

Kameralara da yansıyan olayda, boğazı sıkılan bir yolcu, durakta duran otobüsten indirildi. Otobüs sürücüsü, tartışmanın bitmesiyle seferine devam etti. (DHA)



