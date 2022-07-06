Ankara'da otomobil, otobüs durağına daldı: Yaralılar var

Ankara'daki kaza, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Dikmen'den TBMM istikametine seyir halinde olan Arda Ö. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı.

OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeritte bulunan otobüs durağına çarparak yan yattı.

Durakta bekleyen Toprak U., Şaziye K., Nuriye A. ile otomobilde bulunan Emirhan S., Mehmet K. ve otomobil sürücüsü Arda Ö. yaralandı.

ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan otomobil sürücüsü Arda Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görgü tanıklarından Açelya Dehneli, olay anında parkta olduğunu belirterek, "Hayattımda duyabilieceğim en korkunç sesi duydum, hemen koşarak geldim. Durağa çarpılmış, camların içinde iki kadın yatıyordu. Cam kırıklarının arasında bir tane çocuk oturmuş anne ve anane diye ağlıyordu. Onun elinden tuttum, sakinleştirmeye çalıştım. Kadınları hareket ettirmemeye çalıştık" dedi. (DHA)



