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Ankara'da otomobil reklam panosuna çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 06:52 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kaldırıma çıkan otomobil reklam panosuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan yolcu Ezgi B. yaralanırken sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 05.00 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Türk Hava Kurumu önünde meydana geldi. Ozan Fahri T. İdaresindek otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde Ulus istikametine ilerlerken Türk Hava Kurumu önünde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan demir bariyerleri aşan otomobil, reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan yolcu Ezgi B. yaralanırken sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ezgi B. ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan müzisyen olduğunu ve işten çıktığını belirten sürücü Ozan Fahri T. ise kazanın nasıl olduğunu fark etmediğini söyledi.

Kız arkadaşını kanlar içerisinde gören sürücü gözyaşlarına hakim olamadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara otomobil Çankaya

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