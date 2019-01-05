Ankara'da otopark kavgası: 2 yaralı, 9 gözaltı

Olay, Kızılırmak Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. 1436. Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde, otopark anlaşmazlığından dolayı olduğu belirtilen bir tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bir tarafın silah ve bıçak kullanması sonucu, iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, arbedeyi kısa sürede sonlandırırken, sağlık ekipleri de yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı iki kişi daha sonra ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya karıştığı belirlenen 9 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olay yerini şeritle kapatan ekipler, etrafa saçılan boş mermi kovanlarını koruma altına aldı. Adrese gelen olay yeri inceleme birimine bağlı polisler, çevrede delil araması yaptı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

(AJANSLAR)

