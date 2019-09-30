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Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi! Hayatını kaybedenler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor. Vali Şahin'den de kazayla ilgili açıklama geldi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, henüz sayıları belirlenemeyen yaralılar hastaneye kaldırıdı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi.

Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaşanan kazayla ilgili olarak, "İlk tespitlere göre halk otobüsü durağa dalıyor. Teknik sebeple mi arkadaşlar incelemelerde tespit edecekler. Üç vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, üç vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye götürüldü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç vatandaşın götürüldüğünden bahsediliyor. Bunun kaç kişi olduğu ve doğru olup olmadığını araştırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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