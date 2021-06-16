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  4. Ankara'da panik anları! Temeli hasar gören 3 katlı bina tahliye edildi

Ankara'da panik anları! Temeli hasar gören 3 katlı bina tahliye edildi

16.06.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Mamak ilçesinde iddiaya göre inşaat çalışması nedeniyle temeli hasar gören ve otoparkında göçük oluşan 3 katlı apartmandaki 16 daire tahliye edildi.

Ankara'da panik anları! Temeli hasar gören 3 katlı bina tahliye edildi

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1806. Sokakta meydana geldi. Sokaktaki 3 katlı Rüştü Yıldız apartmanın sakinleri çökme ve yıkılma sesleri üzerine binanın arkasında bulunan otoparkı kontrol etti. Otoparkta bir bölümün yıkıldığını ve oluşan çukurun yaklaşık 20 metre derinlikte olduğunu gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi.

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Ekipler yaptıkları incelemelerde binanın tahliye edilmesine karar verdi. Polis ekipleri nezaretinde tahliye edilen binanın giriş ve çıkışları güvenlik şeritleriyle kapatıldı. Geceyi sokakta geçiren bina sakinlerinden bir kısmı belediyenin araçlarıyla misafirhaneler götürüldü.

16 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

Apartmanda bulunan 16 dairenin tamamı tahliye edilirken bina sakinlerinden olayın görgü tanığı İsmail Yıldız, “Gece saat 2 civarlarıydı aşağıdan bir çatırdı geldi. Camdan baktık binanın garaj kapısının olduğu yerin göçtüğünü gördük. Ondan sonra zaten 155'i AFAD'ı arayarak bilgi verdik. Sanki böyle bir şakırtı şeklinde bir ses geldi. Sesin akabinde zaten yolun olduğu yer göçtü yuvarlak şeklinde. Aşağıda 3-4 gündür yeni bir inşaat yapıyorlar, inşaat yapılan yerde kırıcıyla çalışıyorlardı. Kırıcı galiba biraz fazla girmiş temelin dibine ondan dolayı göçtü yani orası. İster istemez tedirgin olduk bina sakinlerini boşalttık hemen sesi duyar duymaz” şeklinde konuştu.

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"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDIK"

Gece saat 02.00’de büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirten Uğur İcik, “Gece saat 02.00 civarlarıydı bir gürültüyle uyandık, dolgu toprak düşmüş onun gürültüsüyle uyandık. Şuan bir sıkıntı yok zaten burası önceden bir kere daha yıkılmıştı, yine aynı altta inşaattan dolayı göçük oluştu. Yetkililer şuan Mamak Belediyesinden Büyükşehirden gelen ekipler girebilirsiniz dedi, şuan herkes evlerine döndü. Tedirgin illaki oluyoruz can taşıyoruz sonuçta. Biz de yetkililerden yarın tam bir bilgi alıp ona göre girmeyeceğiz. Binadaki bazı kişileri Mamak Belediyesi götürdü misafir hanelere, bazıları da akrabalarına gitti” dedi.
Ekiplerin binanın durumuna ilişkin incelemeleri devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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