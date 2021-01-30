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Ankara'da pavyona çevrilen iş yerine polis baskını: Çok sayıda gözaltı

30.01.2021 08:20 | Son Güncelleme:
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Ankara'da pavyona çevrilen iş yerine polis baskını: Çok sayıda gözaltı

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek pavyona çevrilen iş yerinde eğlence yapan 4'ü kadın 14 kişi gözaltına alındı.

Keçiören Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Etlik Caddesi'nde bir iş yerinde çok sayıda kişinin eğlence düzenlediği ihbarı üzerine iş yerine gece yarısı baskın düzenledi. İş yerinin özel ışıklandırma ile aydınlatılarak kaçak pavyona çevrildiğini gören polis ekipleri, içeride alkol alarak eğlence yapan 4'ü kadın 14 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden M.T.'nin dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

İş yeri sahibi Y.T.'nin alt katını 3 bin lira karşılığı kiraladığı mekanın, üç bölümden oluşan pavyon ortamına dönüştürüldüğü belirlendi. Karakola götürülen 14 kişi hakkında koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında yasal işlem yapıldı.

(DHA)

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