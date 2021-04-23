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  4. Ankara'da "pes" dedirten olay! Karantinada olması gereken kişi barda yakalandı

Ankara'da "pes" dedirten olay! Karantinada olması gereken kişi barda yakalandı

23.04.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir bara baskın düzenledi. Ekipler, barda eğlenen, aralarında, temaslı olduğu için karantinada olması gereken kişinin de bulunduğu 24 kişiye, 23 bin 850 TL para cezası uyguladı.

Ankara'da "pes" dedirten olay! Karantinada olması gereken kişi barda yakalandı

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece yaptığı denetimde, Cinnah Caddesi’ndeki bir bardan sesler duyuldu. Kapalı olması gereken bara baskın yapan ekipler, içeride 24 kişiyi eğlenirken yakaladı. Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında bir kişinin temaslı olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi.

İş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 23 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, temaslı kişiye de karantina kurallarını ihlalden toplam 23 bin 850 lira idari para cezası uygulandı. Faaliyeti durdurulan iş yeri kapatılırken, karantina kurulana ihlal eden kişi de eve götürüldü.

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Öte yandan aynı bölgede Sümer-1 Sokak'ta yapılan denetimde de yine kapalı olması gereken bir eğlence mekanında 11 kişinin eğlendiği ve bu kişilere de para cezası uygulandığı belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ankara

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