Ankara’da peş peşe kaza: 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Muhammed Cesur idaresinde Ayaş yolu Ankara istikametinde ilerleyen araca, Alirıza Katrancı’nın kontrolündeki araç arkadan çarptı. Kazada, Katrancı yaralanırken polis ekipleri de yol üzerinde ışıklı işaretlemeler yaptı.

PEŞ PEŞE KAZA

Trafiğin yavaşlaması üzerine M.G. sevk ve idaresindeki araca kaza nedeniyle durduğu sırada, E.Y sevk ve idaresindeki kamyonet arkadan çarptı. Yine aynı istikamette arkadan gelen Sürücü O.D idaresindeki araç da hızını alamayarak kazaya karıştı. Çarpması sonucu üç araçlı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)





