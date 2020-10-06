HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 09:30 | Son Güncelleme

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan FETÖ'nün 2013'teki idari yargı sınavında yaptığı usulsüzlüğe yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 18'i yakalandı.

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; Garson isimli Gizli Tanıktan ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalarda 3’ü Bylock programı kullanıcısı olmak üzere, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olarak kodlanan, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan, örgütün düzenlediği toplantılara katıldığı belirtilen Kamu Görevinden Çıkarılan / Görevden uzaklaştırılmış 16 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

İDARİ YARGI SINAVINDA USULSÜZLÜK

Öte yandan FETÖ'nün 2013'teki idari yargı sınavında yaptığı usulsüzlüğe yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 18'i yakalandı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
'Bir şeyim yok' dedi, acılar içerisinde yere yığıldı! Yardımına vatandaşlar koştu'Bir şeyim yok' dedi, acılar içerisinde yere yığıldı! Yardımına vatandaşlar koştu
Kum zambağı ticareti neden yasak?Kum zambağı ticareti neden yasak?
En Çok Okunan Haberler
Kırgızistan'da sokaklar karıştı!
Kırgızistan'da sokaklar karıştı!
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Türk İHA'larına talip oldu: Hakkını vermem gerekiyor
Türk İHA'larına talip oldu: Hakkını vermem gerekiyor
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Diğer Haberler
Bahçeli, 'TBB kapatılsın' sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli, 'TBB kapatılsın' sözlerine açıklık getirdi
Dikkat çeken açıklama: Sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaramıyor
Dikkat çeken açıklama: Sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaramıyor
Prof. Dr. Ahmet Coşar açıkladı! Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada
Uzmanı açıkladı! Koronavirüsün yayılmasında ilk sırada
Koronavirüs teşhisi konuldu, o ise göz muayenesi olmaya gitti
Karantinadan kaçtı, göz muayenesi olmaya gitti
Koronavirüsü yenen şoför: Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi
Koronavirüsü yenen şoför: Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi
Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ'nün raporuyla ilgili açıklama
Bakan Koca duyurdu: Avrupa'da bir ilk
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.