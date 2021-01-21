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Ankara'da pitbull dehşeti! 2,5 yaşındaki çocuğa saldırdı

21.01.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Ankara'da pitbull dehşeti! 2,5 yaşındaki çocuğa saldırdı

Ankara'da mahallede başıboş gezen pitbull, anneannesiyle markete giden 2,5 yaşındaki Bahar Dağaşan'a saldırdı. Çevredekilerin sopalarla müdahale ederek pitbulldan kurtardığı küçük çocuk, hastanede tedaviye alındı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Gönül Demir, torunu Bahar Dağaşan'ı alıp, market alışverişi için evden çıktı. Mahallede başıboş gezen pitbull, marketin önünde küçük çocuğa saldırdı. Gönül Demir'in kucağına alarak korumaya çalıştığı Bahar Dağaşan'ı bacağından yakalayan pitbulla, çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda pitbull, anneanne ve torununu yere düşürdü. Çevredekiler, sopalarla köpeği uzaklaştırmaya çalıştı. Yaklaşık 1,5 dakika süren mücadele sonunda küçük çocuk ve anneannesi pitbulldan kurtarıldı. Markete de girmeye çalışan pitbull, çevrede büyük paniğe neden oldu. Bir market çalışanı sepetlerin üzerine çıkarak kendini korumaya çalıştı. Pitbull, daha sonra uzaklaştırıldı.

HASTANEDE AMELİYAT EDİLDİ

Ancak Bahar Dağaşan, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dağaşan'ın sağ bacağında derin diş izleri, kas yırtılması, doku zedelenmesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde de yaralar tespit edildi. Bahar Dağaşan, bacağındaki kas yırtılması nedeniyle ameliyat edildi. Küçük çocuğun tedavisi hastanede sürüyor. Pitbull ise daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Boynunda tasması bulunan pitbullun sahibinin bulunması için ise çalışmalar sürüyor.

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'KÖPEK KENDİ KENDİNE DURDUK YERE SALDIRIYOR'

Baba Ümit Dağaşan, olaya tepki gösterdi. Kızının bacağında pitbullun derin diş izleri olduğunu, kaslarının parçalandığını, bu nedenle ameliyat edildiğini söyledi. Baba Dağaşan "Bu tür hayvanları bakmasını bilmiyorsak, yetiştirmesini bilmiyorsak almayalım. Güvelik kamerası görüntülerinde kızımın çaresiz anlarını izleyince kahroldum. Ne amaç için beslendiği belli olmayan bir köpek kızımın hayatını bitirecekti. İçim yanıyor. Anneannesi olmasa benim çocuğum şu an hayatta değildi. Buradaki çalışanlar olmasa çökmüştü. 1,5 dakika çocuğumu kurtarmaya çalışıyorlar. Köpek kendi kendine durduk yere saldırıyor. Anneannesinin kucağındaki çocuğu zıplayıp yakalıyor. Bu kadının çektiği acının karşılığını kim verecek?" dedi.

Ümit Dağaşan, kızının tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Doktorlar 'çok ucuz atlatmışsınız' diyorlar. 'Paramparça olabilirdi, uzuv kaybı olabilirdi' diyorlar. Saçına kıyamadığımız çocuğumuzun bacağı paramparça oldu. İnşallah kalıcı bir sorun olmayacak bedeninde; ama cocuğum bu psikolojiden nasıl çıkacak? Ankara'nın göbeğinde markete çıkamayacak mıyız? Çocuklarımızı hayvanlardan mı koruyacağız? Biz hayvanlara da insanlara da duyarlıyız. Çocuğumun başına böyle bir şey gelmesini kabul etmiyorum" dedi.

'ÇOCUĞUM ÖLMÜŞ OLABİLİRDİ'

Baba Dağaşan, olayın peşini bırakmayacağını anlatarak, "Suç duyurusunda bulundum. Emniyet teşkilatı da çok ilgilendi konuyla ilgili. Olay yasak bir köpek olduğu için 'yaralama' suçu olarak gözüküyor. Tasması var köpeğin sahibi de var; ama henüz tespit edilemedi. Emniyet güçleri köpeği buldu, inşallah sahibini de bulacaklar. Saklandığını düşünüyoruz. Belediyeler de zamanında önlem alabilirdi. Çocuğum ölmüş olabilirdi. Başka birinin başına bir şey gelmesin diye ben bu mücadeleyi vereceğim. Bütün canlıların yaşamaya hakkı var. Haklarımızı hukuk çerçevesinde arıyoruz. Toplumsal bir bilinç oluşturup insanların bilinçlenmesi gerekiyor. Bir hayvana zarar geldiği zaman dernekler ayaklanıyor. Ben çocuğumun hakkını arıyorum. Yasak olan hayvanlar beslenmesin" diye konuştu.

'YAŞADIĞIMIZ TRAVMA NASIL GEÇECEK?'

Anneanne Gönül Demir ise gözyaşları içinde konuşarak, "Bir anda geldi saldırdı. Köpek bırakmıyordu yavrumu. Köpek değil canavardı. Hayvan hakları var evet; ama nerede benim torunumun hakkı? Torunumun hakkını verin. Yaşadığımız travma nasıl geçecek? Kurtaramadım yavrumu, çektim kurtaramadım. Torunumu daha iyi gördüm ama benimle konuşmuyor. 'Gönül gelmesin' diyor. İçim yanıyor. Keşke hiç çıkmasaydık evden, keşke hep evde kalsaydık salonda oynasaydık" ifadelerini kullandı.

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