HABER

Ankara'da rengarenk festival

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 07:22 | Son Güncelleme

Ankara Gölbaşı'nda, Color Sky 5K "renkli koşu" festivali düzenlendi.

Festivale katılanlar renkli toz yağmuruna tutuldu.

Ankara'da "renkli koşu" festivali

1 / 38

Ankara Gölbaşı'nda, Color Sky 5K "renkli koşu" festivali düzenlendi. Festivale katılanlar renkli toz yağmuruna tutuldu.
2 / 38

3 / 38

4 / 38

5 / 38

6 / 38

7 / 38

8 / 38

9 / 38

10 / 38

11 / 38

12 / 38

13 / 38

14 / 38

15 / 38

16 / 38

17 / 38

18 / 38

19 / 38

20 / 38

21 / 38

22 / 38

23 / 38

24 / 38

25 / 38

26 / 38

27 / 38

28 / 38

29 / 38

30 / 38

31 / 38

32 / 38

33 / 38

34 / 38

35 / 38

36 / 38

37 / 38

38 / 38

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara renkli koşu

En Çok Okunan Haberler

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye’yi terk etsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye’yi terk etsin

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel'den haber alınamıyor

Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel'den haber alınamıyor

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

Söke’de 4 kişinin doğa gezintisi korkulu anlara dönüştü

Söke’de 4 kişinin doğa gezintisi korkulu anlara dönüştü

Kötü kokular üzerine girilen metruk binada erkek cesedi bulundu

Kötü kokular üzerine girilen metruk binada erkek cesedi bulundu

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.