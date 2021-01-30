HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da restoranda silah ve palalı saldırı: 3 yaralı

Ankara'da restoranda silah ve palalı saldırı: 3 yaralı

30.01.2021 08:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara'da restoranda silah ve palalı saldırı: 3 yaralı

Ankara'da, bir restoranda yemek siparişi veren gruba, başka bir grup tarafından silah ve 'pala' diye bilinen kesici aletle düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Köroğlu Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda çorba siparişi veren grup, iddiaya göre arkalarından içeri giren başka bir grubun saldırısına uğradı. Silah ve pala ile saldıran kimliği belirsiz kişiler, Eren Ş., Bayram İ. ve Fırat İ.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) ellerinde silah bulunan birkaç kişinin koşarak kaçtığını ve bir otomobile binerek bölgeden uzaklaştığını tespit eden polis ekipleri, kısa süre içinde olay yerine geldi. Sağlık ekipleri saldırıda yaralanan 3 kişiyi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Saldırganların peşine düşen ekipler ise şüphelilerin kullandığı otomobili Altındağ ilçesinde terk edilmiş halde buldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Turizm merkezleriyle ilgili flaş karar: Birçoğu iptal edildiTurizm merkezleriyle ilgili flaş karar: Birçoğu iptal edildi
05 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 5?05 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 5?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Konya'da acı olay: Evde çıkan yangında pencereden atlayan kız ile alevlerin arasında kalan anne hayatını kaybetti

Acı olay: Camdan atlayan kız ile evde kalan anne vefat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Nijerya'da korsanların saldırdığı gemiden kurtulan 3 denizci İstanbul'a geldi: Korku dolu saatleri anlattılar

Türkiye'nin konuştuğu kişiler İstanbul'a geldi: Korku filmi gibi

Turizm merkezleriyle ilgili kararlar Resmi Gazete'de: Birçoğu iptal edildi

Turizm merkezleriyle ilgili flaş karar: Birçoğu iptal edildi

Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Sivas'a ulaştı

Çin'e giden o tren Sivas'a ulaştı

Fuhuş yapılan evi takibe alan polis, şüphelileri suçüstü yakaladı

Fuhuş yapılan eve operasyon! Suçüstü yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.